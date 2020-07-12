В свердловском оперштабе рассказали, почему не у всех берут тесты на коронавирус
Сегодня, 19:05ОбществоФото: pixabay.com
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Оперативный штаб Свердловской области рассказал, почему у людей, которые обнаружили у себя признаки коронавируса, не берут тесты на наличие заболевания и не дают направление на КТ, пишет E1.
Сюжеты: Коронавирус
Представители ведомства ответили, что в данном случае подход остается неизменным. Ранее Роспотребнадзор определил, для каких категорий людей тестирование проводится обязательно. Отмечается, что проверка данных групп позволяет оперативно выявлять заболевших, а также предупреждать неконтролируемое распространение инфекции.
Так, к группам риска относятся следующие категории граждан:
- Прибывшие из-за границы граждане
- Близкие, контактные с зараженным
- Члены семьи прибывших из-за рубежа граждан, если у них проявляются признаки ОРВИ
- Больные пневмониями
- Люди от 65 лет и старше при наличии у них признаков ОРВИ
- Медицинские работники, а также сотрудники Роспотребнадзора при наличии признаков инфицирования
- Люди, которые находятся в учреждениях постоянного пребывания, например, в интернате, а также его сотрудники
Отмечается, что решение о проведении тестирования может быть принято и в других случаях, если это требуется, а также есть медицинские показания и предпосылки к проведению анализа. Кроме того, и для КТ должны быть основания.
Ранее стало известно, что в Свердловской области больными коронавирусом занято более 85,4% коек.
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