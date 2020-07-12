В свердловском оперштабе рассказали, почему не у всех берут тесты на коронавирус

Представители ведомства ответили, что в данном случае подход остается неизменным. Ранее Роспотребнадзор определил, для каких категорий людей тестирование проводится обязательно. Отмечается, что проверка данных групп позволяет оперативно выявлять заболевших, а также предупреждать неконтролируемое распространение инфекции.

Отмечается, что решение о проведении тестирования может быть принято и в других случаях, если это требуется, а также есть медицинские показания и предпосылки к проведению анализа. Кроме того, и для КТ должны быть основания.