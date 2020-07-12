«В три дня я наведу порядок»: отец Сергий предложил Путину передать ему полномочия

Предлагаю вам на международном уровне, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, передать полномочия мне — схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали, сказал Сергий.

Он отметил, что силы имеются во всех структурах. Он назвал президента и патриарха скрытыми врагами страны, которые привели к закрытию храмов, человеконенавистничеству.

Монах также пообещал, что, если Путин не передаст полномочия, то он объявит «предварительно полномасштабную духовную войну». Он отметил, что не будет крови, майданов или революций.

Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду Вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым, сказал монах.