«В три дня я наведу порядок»: отец Сергий предложил Путину передать ему полномочия
Скандальный отец Сергий, являющийся основателем Среднеуральского женского монастыря, предложил президенту РФ Владимиру Путину сложить полномочия и передать ему. Об этом он заявил в своем новом видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Всеволода Могучева.
Предлагаю вам на международном уровне, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, передать полномочия мне — схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали, сказал Сергий.
Он отметил, что силы имеются во всех структурах. Он назвал президента и патриарха скрытыми врагами страны, которые привели к закрытию храмов, человеконенавистничеству.
Монах также пообещал, что, если Путин не передаст полномочия, то он объявит «предварительно полномасштабную духовную войну». Он отметил, что не будет крови, майданов или революций.
Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду Вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым, сказал монах.
Скандальный отец Сергий прославился своими проповедями, в которых он проклинал сторонников самоизоляции, а также тех, кто поддерживает закрытие храмов. За это он был лишен права проведения проповедей, а также наперстного креста. Также он был предан епархиальному суду, который на третьем заседании решил лишить священника сана. Кроме того, монах получил штраф в 90 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе. В частности, он отрицал его существование и призывал людей выходить на улицы. Кроме того, ему предстоит еще один мирской суд. В этот раз его обвиняют в разжигании ненависти и вражды.