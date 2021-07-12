20 млн выделено на модернизацию 4 кинотеатров в Свердловской области

По результатам восьмого конкурса, который проводил Фонд кино в рамках нацпроекта «Культура», кинотеатры в Верхней Салде, Карпинске, Талице и посёлке городского типа Пышма получат материальную помощь на модернизацию. На каждый из них выделено около пяти миллионов рублей.
Выделенные средства пойдут на покупку современного кинооборудования: проектора, звукового процессора, акустической системы, 3D-системы, экрана. Кроме того, будут закуплено оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования, рекламные панели и кресла.
Новые кинозалы должны открыться до 31 декабря 2021 года. При этом в прокате необходимо иметь не менее 50% фильмов отечественного производства.
Конкурс проводился в населенных пунктах РФ с численностью до 500 тысяч жителей. Всего в список попали 122 кинозала из 53 субъектов страны, теперь доступ к современному цифровому кинопоказу получат еще более 1,5 миллиона россиян.
В 1994 году в рамках подготовки к празднованию 100-летия мирового и российского кинематографа Комитет Российской Федерации по кинематографии инициировал создание Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, а в 1995 году он был учрежден.
Основными целями Фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.
Правительство Свердловской области активно участвует в развитии кинематографа. Министерство культуры и Свердловского областного фильмофонда (филиала Инновационного культурного центра) отправляют заявки в Фонд кино.
Редакция TagilCity.ru обратилась за комментариями к директорам кинотеатров, которые будут модернизированы до конца 2021 года.
В Талице кинотеатр был в советское время, а потом его закрыли. Поэтому жители долгое время не могли ходить в кино.
Сейчас решаются финансовые и договорные вопросы. Кинотеатр будет оборудован в одном из помещений в новом торговом центре. В дальнейшем это здание будет реконструировано под театр. Наполняемость зала будет небольшая, до 50 человек, рассказала редакции TagilCity.ru специалист районного информационного культурно-досугового центра «Юбилейный» в Талице Наталья Берсенева.
В Верхней Салде будет оборудован еще один зал в действующем кинотеатре «Кедр». Там также сейчас подписываются договора, принимаются коммерческие предложения от подрядчиков на ремонт и рассматриваются различные варианты для реконструкции.
Мы делаем третий современный мягкий зал на 21 место. У нас в прокате и так не менее 50% фильмов отечественного производства, поэтому условие будет соблюдено, рассказала редакции TagilCity.ru директор кинотеатра Наталья Костюк.
В Пышме кинозал будет открыт в местном доме культуры. До недавнего времени муниципальных кинотеатров в ПГТ не было вообще, а затем открыли небольшой кинозал индивидуальные предприниматели в помещении рынка.
Мы хотим немного переоборудовать здание, чтобы жители могли смотреть у нас и кино. В этом зрительном зале 350 мест, но скорее всего, все они переоборудованы не будут. В Пышме 10 тысяч населения, а в Пышминском округе до 20 тысяч. Скорее всего будет сделано 40-50 комфортных мест для зрителей, рассказала в беседе с редакцией директор МБУ ПГО Центр культуры и досуга поселка городского типа Пышма Наталья Гончарова.
Она пояснила, что кресла не входили в заявку на пять миллионов, средства будут выделены из местного бюджета.
С 2015 по 2020 годы Фонд кино поддержал более тысячи кинозалов. В Свердловской области по программе модернизировано и открыто 35 кинозалов в 30 муниципальных образованиях.