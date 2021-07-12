20 млн выделено на модернизацию 4 кинотеатров в Свердловской области

Мы хотим немного переоборудовать здание, чтобы жители могли смотреть у нас и кино. В этом зрительном зале 350 мест, но скорее всего, все они переоборудованы не будут. В Пышме 10 тысяч населения, а в Пышминском округе до 20 тысяч. Скорее всего будет сделано 40-50 комфортных мест для зрителей, рассказала в беседе с редакцией директор МБУ ПГО Центр культуры и досуга поселка городского типа Пышма Наталья Гончарова.