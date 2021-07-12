Дело о хищении прав на земельные участки на 27 млн направлено в суд Екатеринбурга

Уголовное дело в отношении четырех жителей Екатеринбурга, которые мошенническим путем похитили права на земельные участки с причинением ущерба на сумму свыше 27,2 миллиона рублей в скором времени рассмотрит суд.

Четверо жителей Екатеринбурга обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Следователи установили, что с января 2014 года по апрель 2015 года обвиняемые, разработав преступный план, путем обмана приобрели право собственности на 8 земельных участков, принадлежащих РФ. Они расположены на улицах Плавильщиков, Полежаевой, Плеханова, Литейщиков в микрорайоне Заречный Верх-Исетского района Екатеринбурга. Для осуществления задуманного, обвиняемые вступили в сговор с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, подыскивали анкетные данные пожилых людей и изготавливали поддельные документы на них. В дальнейшем злоумышленники изготавливали подложные документы, удостоверяющие личности пожилых людей, а также документы о предоставлении в бессрочное пользование не разграниченных земельных участков под строительство индивидуального жилого дома подставным лицам пожилого возраста, тем самым вводили в заблуждение сотрудников Росреестра и регистрировали право собственности на земельные участки, рассказали о преступной схеме в прокуратуре. В дальнейшем обвиняемые продавали участки юридическому лицу под жилищное строительство. Своими действиями они причинили ущерб Российской Федерации на общую сумму свыше 27,2 миллиона рублей. Напомним, в федеральный розыск объявлена адвокат из Первоуральска Елена Гончарова. Она была приговорена к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима за мошенничество. «Кинула» клиента на миллион: в федеральный розыск объявлена адвокат из Первоуральска

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter