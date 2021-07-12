Эдуард Россель приедет на место предполагаемого захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле

Эдуард Россель приедет на место предполагаемого захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле
Эдуард Россель приедет на место предполагаемого захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:24ОбществоФото: TagilCity.ru
Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель посетит Нижний Тагил 13 июля. Он побывает на месте предполагаемого склепа Демидовых за ДК «Юбилейный».

Утром приедет член совета Федерации Эдуард Россель. Он всегда занимался демидовским наследием и воодушивился, узнав о найденных останках, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что визит будет посвящен не только находке, но также и большому международному событию «Демидовская ассамблея», которая пройдет в октябре 2021 года.

Напомним, 8 июля при реконструкции парка за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле строители обнаружили мраморную плиту и захоронение, была найдена лучевая кость руки. Прибывшие археологи подтвердили, что находка является склепом, а вокруг могут быть другие могилы. В ближайшее время на месте начнутся работы с помощью специального оборудования. Ранее на этом месте стоял храм, под которым находилась родовая усыпальница Демидовых.

Сюжеты:
Склеп Демидовых ЭксклюзивНижний Тагил
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