Эдуард Россель приедет на место предполагаемого захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле

Напомним, 8 июля при реконструкции парка за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле строители обнаружили мраморную плиту и захоронение, была найдена лучевая кость руки. Прибывшие археологи подтвердили, что находка является склепом, а вокруг могут быть другие могилы. В ближайшее время на месте начнутся работы с помощью специального оборудования. Ранее на этом месте стоял храм, под которым находилась родовая усыпальница Демидовых.