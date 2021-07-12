Екатеринбурженка пожаловалась Путину на свердловский онкодиспансер

Екатеринбурженка пожаловалась Путину на свердловский онкодис

Екатеринбурженка пожаловалась президенту России на то, что в свердловском онкодиспансере не могут поставить диагноз её 67-летнему отцу.

Женщина отметила, что мужчина находится в больнице с 29 июня и до настоящего времени он не может получить квалифицированную помощь.23 июня её отец был госпитализирован в городскую больницу №40, где ему на следующий день удалили опухоль. С 29 числа он находится в Свердловском областном онкологическом диспансере.В настоящее время в медучреждении не поставили окончательный диагноз, так как не готовы результаты гистологии удаленной опухоли, - пишет издание Е1.RU Семья пенсионера хотела перевести мужчину в окружной военный госпиталь, но это невозможно из-за того, что учреждение перепрофилировано под лечение COVID-19.В онкодиспансере пообещали разобраться в сложившейся ситуации. В ведомстве подчеркнули, что специалисты СООД всегда открыты для общения с пациентами и стремятся в доступной форме объяснить нюансы лечения.

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