Кириенко рассказал о принципах эффективного управления на арт-кластере "Таврида"

Кириенко рассказал о принципах эффективного управления на арт-кластере "Таврида"
Кириенко рассказал о принципах эффективного управления на арт-кластере "Таврида"
Сегодня, 15:47ОбществоФото: фрагмент видео
В Крыму состоялся форум молодых деятелей культуры и искусств “Таврида”, в котором приняли участие четыреста специалистов. Также в мероприятии участвовал первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

По сообщению ТАСС, Сергей Кириенко рассказал молодым специалистам, занятым в театральной сфере, о десяти принципах эффективного управления. Он подчеркнул, что каждая управленческая проблема имеет решение, которое необходимо вытащить. Для подтверждения своих слов представитель Администрации Президента показал прием айкидо с использованием силы противника для защиты от нападения.

«В любой проблеме, в любом сопротивлении вы можете найти внешний источник энергии для того, чтобы развернуть процесс туда, куда вам нужно», – заявил Кириенко.

Он отметил, что для эффективного управления руководители должны постоянно обучаться, усовершенствовать профессиональные навыки и моментально реагировать на внешние изменения.

«Если ты стоишь на месте, ты деградируешь. Выигрывает тот, кто меняется быстрее мира», – сказал он.

Руководитель форума “Таврида” Сергей Першин рассказал о треке “Компетенции будущего”, который было решено включить в образовательные программы арт-кластера. По его словам, он поможет начинающим специалистам получить необходимые навыки для эффективного управления проектами и завоевания лидерских позиций, а также позволит прийти к осознанному потреблению.

Першин подчеркнул: изменения в современном мире происходят очень стремительно, поэтому руководители, которые хотят добиться успеха, должны постоянно совершенствовать базовые профессиональные компетенции и навыки, которые повышают уровень конкурентоспособности.

«Мы откликаемся на эту динамику. Участники наших арт-школ не только эволюционируют в своей профессии, но и учатся работать в команде, быть лидерами, придумывать и создавать проекты, которые «взлетят», – отметил Першин.

Напомним, форум “Таврида” в Крыму был впервые проведен в 2015 году. С тех пор мероприятие стало ежегодным. В этом году в проект внесли значительные изменения, которые преобразовали мероприятие в единую экосистему сервисов, помогающих начинающим креативным специалистам по всей Российской Федерации.

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