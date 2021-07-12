Коронавирус у детей и резкое похолодание. Итоги дня в Свердловской области

Врач-эпидемиолог считает, что скачок заболеваемости коронавируса в Свердловской области произошел из-за того, что поликлиники стали рассадниками инфекции. Галина Свирина пояснила, что люди с симптомами COVID-19 не самоизорируются, а отправляются в поликлинику, чтобы сдать мазки. При этом они заражают других пациентов. Также причинами роста заболеваемости она назвала жаркую погоду, которая способствует развитию респираторных и вирусных инфекций.
Аномальная жара и ливни сменятся местами похолоданием до +2 градусов. Понижение температуры ожидается ночью 14 июля в горах и низинах региона. В ближайшие три дня дневная температура воздуха не будет превышать + 24 градусов, осадков не ожидается.
В Екатеринбурге растет заболеваемость коронавирусом среди детей, самые младшие из них не достигли даже месячного возраста. Ситуация может ухудшиться, когда дети вернутся в детские сады и школы после летних каникул. Тяжелее всего инфекцию переносят подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Чаще всего детям делают рентген грудной клетки, в редких случаях назначают КТ. Если у ребёнка положительный результат ПЦР-теста, пневмония расценивается как «ковидная». При ухудшении симптомов детей с ОРВИ направляют на госпитализацию и делают тест заново.
Жительница Екатеринбурга пожаловалась Владимиру Путину, что в свердловском онкодиспансере не могут поставить диагноз её 67-летнему отцу. 24 июня у мужчины удалили опухоль, а затем он был направлен в онкодиспасер, где до сих пор не готовы результаты гистологии. Семья пациента хотела перевести его в окружной военный госпиталь, но учреждение перепрофилировано под лечение заболевших COVID-19.