Коронавирус у детей и резкое похолодание. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге растет заболеваемость коронавирусом среди детей, самые младшие из них не достигли даже месячного возраста. Ситуация может ухудшиться, когда дети вернутся в детские сады и школы после летних каникул. Тяжелее всего инфекцию переносят подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Чаще всего детям делают рентген грудной клетки, в редких случаях назначают КТ. Если у ребёнка положительный результат ПЦР-теста, пневмония расценивается как «ковидная». При ухудшении симптомов детей с ОРВИ направляют на госпитализацию и делают тест заново.