Минеева дала комментарий о возобновлении субсидий бизнесу

В Москве возобновлен прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям. По словам бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, данное решение было принято в связи с тем, что предприниматели активно пользуются данным видом поддержки.

Как рассказала Минеева, со стороны предпринимателей на получение субсидий идет большой спрос. Это подтверждается и обратной связью: по итогам мониторингов московского бизнеса, организованных ведомством, наибольшим спросом пользуются такие меры финансовой поддержки, как субсидии для франчайзи, субсидии на участие в выставках, продвижение продукции с использованием сервисов доставки еды, на экспорт. Как сообщает tass.ru, данную информацию представил официальный портал мэра и правительства Москвы. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что с 12 июля по 6 августа будут приниматься документы на компенсацию расходов на участие в выставках, на интернет-продвижение продукции и услуг, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды, а также на размещение на маркетплейсах. Предприниматели, которые ведут бизнес-деятельность по франшизе, могут подать документы на получение субсидий на оплату процентов по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, роялти и паушального взноса. Кроме того, в период с 15 июля по 6 августа открыт прием заявок на субсидии для резидентов технопарков и Московского инновационного кластера, представителей гостиничного сектора, социальных предприятий, организаций из перечня приоритетных отраслей. С 15 июля по 31 августа могут подать заявки организации, которые претендуют на компенсации стоимости профессионального обучения сотрудников. Ранее был снова открыт прием заявок для экспортеров и на запуск нового продукта. Те, кто претендует на данный вид субсидий, должны собрать документы до 12 августа и 1 сентября соответственно. В 2020 году с целью поддержки предпринимательского сообщества, пострадавшего из-за пандемии коронавируса, была утверждена программа, предполагающая выплаты 14 городских субсидий и грантов. В 2021 году программа была дополнена, в результате чего предприниматели могут претендовать на 17 субсидий и грантов. По итогам прошлого года наибольшим спросом стала пользоваться финансовая поддержка для франчайзи, субсидии на участие в выставках, сотрудничество с сервисами доставки еды, а также на экспорт. Чтобы отправить заявку, можно воспользоваться онлайн-сервисами Московского инновационного кластера и сайта mos.ru. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте cashback.moscow.business, также на этом ресурсе представители малого и среднего бизнеса могут зарегистрировать свою заявку.

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