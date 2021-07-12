Минеева: Использование портала позволяет каждой компании стать поставщиком города

Доля закупок столичных организаций и частных лиц у субъектов МСП за I полугодие 2021 года достигла практически 45%, а годом ранее этот показатель находился на отметке 34,03%.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева озвучила мнение, что благодаря цифровизации закупок весь процесс становится более простым и доступным для обеих сторон. Как сообщает tass.ru, бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева считает, что благодаря работе портала каждый зарегистрировавшийся пользователь получает возможность стать поставщиком города. Благодаря цифровизации закупок удалось сформировать единую открытую конкурентную среду, что позволяет снизить издержки и эффективно наладить закупочные процессы. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что заказчики из Москвы за первое полугодие приобрели свыше 80% товаров и услуг у субъектов малого и среднего бизнеса, воспользовавшись данным сервисом. Также Ефимов говорит о том, что с начала этого года заказчики из столицы оформили на портале закупок 137,5 тысячи договоров на общую сумму порядка 22,6 миллиарда рублей. При этом объем закупок у компаний малого предпринимательства достиг практически 19 миллиардов рублей, что составляет 56% от общего объема закупок у субъектов малого и среднего бизнеса за весь прошлый год. По словам Ефимова, чаще всего на портале заказывали услуги строительных бригад, медицинские расходные материалы и лекарства, перевозку пассажиров, автотранспортные средства. Глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отмечает, что в прошлом году данный показатель находился на отметке 34,03%, что в денежном выражении равно 355 миллиардам рублей. Сейчас же на данном сервисе наблюдается опережающий рост. Доля закупок заказчиков из Москвы у субъектов МСП по итогам I полугодия 2021 года практически достигла 45%, что составляет свыше 230 миллиардов рублей. Портал поставщиков представляет собой интернет-ресурс, работа которого была запущена столичными властями в 2013 году с целью увеличения прозрачности сделок и автоматизации процедуры закупок малого объема в соответствии с правилами пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ (закупки у единственного поставщика) Московский портал поставщиков можно отнести к категории электронных магазинов, где совершаются государственные закупки малого объема. Закупки до 100 тысяч рублей доступны каждому пользователю, а до 400 тысяч рублей – учреждениям культуры и образовательным учреждениям. Главной целью запуска данного сайта являлось привлечение к участию в государственных закупках компаний малого и среднего предпринимательства, а также составление максимально объемной витрины товаров и услуг, где каждый участник сделки мог бы найти для себя идеальный товар или услугу по соотношению цены и качества. На сегодняшний день на ресурсе zakupki.mos.ru зарегистрировались свыше 8000 государственных заказчиков города, в том числе органы государственной власти и местного самоуправления, бюджетные учреждения столицы и прочие подобные структуры. А поставщиком на сайте могут выступать компании из любого региона России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter