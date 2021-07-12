Минеева поддержала предложение Титова о возврате программы ФОТ

По мнению Бориса Титова, уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых (ФОТ 2.0) показала себя как эффективная мера во время ограничений в связи с пандемией ковида.

С его точкой зрения согласилась столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. “Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП должна быть намного больше, чем 20%. Полностью разделяю мнение Бориса Титова. К этому не удастся прийти, если не вводить радикальные меры по изменению условий работы малого бизнеса. И в первую очередь государство должно признать, что развитие малого и среднего предпринимательства является не фискальной, а важной социальной функцией. Она в том числе обеспечивает и занятость граждан. Меры поддержки по сохранению занятости были востребованы больше остальных, и то, что они актуальны, очевидно и сейчас”, - подчеркнула бизнес-омбудсмен, сообщает ТАСС. Как отметил на встрече с главой государства Владимиром Путиным Борис Титов, если появятся новые сложности, стоит подумать о продлении этой меры. “Эффективной мерой было предоставление двухпроцентного кредита под сохранение занятости рабочих мест. Он больше других был востребован. Не одну сотню миллиардов рублей предоставили бизнесу в качестве кредитов. Наибольшую часть не вернули, потому что компании сохранили занятость, и с них сняли обязательство возвращать эти деньги. Хотелось бы думать, если вдруг возникнут какие-либо трудности сейчас вновь, чтобы продлить эту меру или сделать второй этап - эту меру реализовать”, - сказал он. На встрече Титов также отметил: решение о снижении объема социальных взносов для МСП до 15% сверх базы дало очень хороший результат. “Признаться честно, для нас самих это стало неожиданностью. Мы увидели, что доходы Пенсионного фонда выросли более чем на 2%. Мы вдвое снизили ставку, а рост доходов превысил 2%”, - сказал Титов. Президент РФ Владимир Путин отметил, что таким образом ставка стала более обоснованной с экономической точки зрения. Ранее для предприятий и социально ориентированных НКО, пострадавших в период пандемии, действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых. В России в прошлом году бизнесменам выдали свыше 400 млрд руб., что дало возможность выплатить зарплаты 5,4 млн сотрудников. Кредиты вместе с процентами списали за счет бюджета при условии, чтобы к 1 апреля текущего года заемщики сохранили 90% персонала. В марте этого года на смену ей пришла программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% тем отраслям, которые еще не окончательно восстановились.

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