На выплату больничных по уходу за ребенком выделен почти один миллиард рублей

На выплату больничных по уходу за ребенком выделен почти один миллиард рублей
На выплату больничных по уходу за ребенком выделен почти один миллиард рублей
Сегодня, 21:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Распоряжение о том, что на оплату больничных по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка необходимо выделить средства, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На данные цели в Фонд социального страхования будет направлено свыше 930 миллионов рублей. На сайте кабмина сообщается, что выплаты не будут затрагивать работодателей, поскольку больничные оплачиваются напрямую из ФСС. Также родители не оформляют специальные документы, поскольку расчеты будут осуществляться по данным из больничного листа. Мера поддержки вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей.

Материалы по теме:
ребеноквыплатыбольничный листМихаил Мишустин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы