На выплату больничных по уходу за ребенком выделен почти один миллиард рублей

Распоряжение о том, что на оплату больничных по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка необходимо выделить средства, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На данные цели в Фонд социального страхования будет направлено свыше 930 миллионов рублей. На сайте кабмина сообщается, что выплаты не будут затрагивать работодателей, поскольку больничные оплачиваются напрямую из ФСС. Также родители не оформляют специальные документы, поскольку расчеты будут осуществляться по данным из больничного листа. Мера поддержки вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей. Указ о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми подписал Владимир Путин

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