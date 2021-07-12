На запрет строительства домов из-за Минобороны пожаловались екатеринбуржцы

На запрет строительства домов из-за Минобороны пожаловались екатеринбуржцы
На запрет строительства домов из-за Минобороны пожаловались екатеринбуржцы
Сегодня, 19:33ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Более полугода владельцы свыше трех тысяч земельных участков, расположенных в Белоярском районе, не могут построить и зарегистрировать на своей земле дома. Об этом сообщили активисты.

Запрет связан с действиями военных, поскольку в конце января 2021 года вокруг поселка Уральского, где расположена воинская часть РВСН № 56653, была установлена запретная зона. По словам представителя инициативной группы Александра Васильева, он узнал про эту зону лишь тогда, когда родители захотели возвести на своем участке дом. Данное уведомление они подали в администрацию Белоярского округа, однако получили отказ. В ответе им заявили о запретной территории военных. Как стало известно, 22 января в ЕГРН внесли изменения, где появилась зона при военном складе.

После этого активисты нашли постановление правительства. Там было сказано, что в границах военной зоны нельзя возводить объекты, которые угрожают безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества, пишет Е1.

Мы начали обращаться в администрацию и областной Минстрой, где нам из-за неоднозначной формулировки не могли четко сформулировать ответ, можем мы строить дома или нет,отметил Александр Васильев.

После этого жители обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину и узнали, что обращение было направлено в Минобороны, однако сначала оттуда поступила «отписка». В дальнейшем ситуация заинтересовала военную прокуратуру РВСН. В результате жильцам сообщили, что дома можно строить, но они должны не создавать угрозу военным.

Наши права не ограничены, но никаких формальных оснований, чтобы восстановить наши права, пока нет, и разрешения на строительство не выдают,подчеркнул активист.

Теперь группа граждан выслала ответы, которые получила из прокуратуры РВСН и от командования этих войск, в областной Минстрой и районную администрацию.

Напомним, в апреле Министерство обороны России сделало заявление о том, что разрешает строительство логопарка «Кольцовский» на окраине Екатеринбурга. Данная земля находится в зоне охраны ведомства.

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Екатеринбург
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