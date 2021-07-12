Новые пешеходные переходы за 689 тысяч будут обустроены у школ в Горноуральском ГО

Новые пешеходные переходы за 689 тысяч будут обустроены у школ в Горноуральском ГО
Новые пешеходные переходы за 689 тысяч будут обустроены у школ в Горноуральском ГО
Сегодня, 14:33ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Определены поставщики на обустройство пешеходных переходов у школ в поселке Новоасбест и селе Новопаньшино Горноуральского городского округа.

На аукционы были поданы по одной заявке, закупки признаны несостоявшимися. В Новопаньшино контракт планируется заключить с ИП Остапчук Ольгой Владимировной, а в Новоасбесте — с ООО «Капиталдорстрой».

ООО «Капиталдор» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2016 году. Директором является Самвел Манасян. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Организация являлась поставщиком в девяти госконтрактах на сумму 8,6 миллиона рублей, в частности для администрации Кировградского городского округа, администрации городского округа Нижняя Салда и других заказчиков.

ИП Остапчук зарегистрирована в 2013 году в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. Компания выступала поставщиком для Петрокаменской и Краснопольской администраций по очистке дорог от снега.

Строители должны обустроить бетонную подготовку, покрытие из асфальтобетона, а также установить дорожные знаки. Также необходимо вывезти и утилизировать мусор с объектов.

Напомним, подрядчикам нужно обустроить улично-дорожные сети рядом с образовательными учреждениями по маршрутам «Дом-Школа-Дом». В Новоасбесте работы должны быть окончены до 30 сентября, а в Новопаньшино — до 15 августа 2021 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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