Новые пешеходные переходы за 689 тысяч будут обустроены у школ в Горноуральском ГО

Напомним, подрядчикам нужно обустроить улично-дорожные сети рядом с образовательными учреждениями по маршрутам «Дом-Школа-Дом». В Новоасбесте работы должны быть окончены до 30 сентября, а в Новопаньшино — до 15 августа 2021 года.