Отреставрированная скульптура из Невьянска украсит парк в Нижнем Тагиле

Всего в Нижний Тагил было передано 3 скульптуры из Невьянска. Самая значимая из них — произведение свердловского скульптора Галины Петровой «Мальчик, кормящий голубей», которая является единственным известным вариантом парковой пластики этой композиции. У кого-то сохранились тиражные варианты этой скульптуры кабинетного формата из чугуна и фарфора.