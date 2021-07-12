Отреставрированная скульптура из Невьянска украсит парк в Нижнем Тагиле

Отреставрированная скульптура из Невьянска украсит парк в Нижнем Тагиле
Отреставрированная скульптура из Невьянска украсит парк в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:18ОбществоФото: Евгения Гаева
Скульптура «Мальчик, кормящий голубей» после реставрации установлена в парке скульптуры советского периода у Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Экспозицию тагильского парка скульптур советского времени под открытым небом украсит отреставрированный «Мальчик, кормящий голубей», который когда-то был установлен в Невьянске, а последние десятилетия разрушался на задворках одного из старинных особняков, некогда принадлежащих местным мастерам-сундучникам.

Всего в Нижний Тагил было передано 3 скульптуры из Невьянска. Самая значимая из них — произведение свердловского скульптора Галины Петровой «Мальчик, кормящий голубей», которая является единственным известным вариантом парковой пластики этой композиции. У кого-то сохранились тиражные варианты этой скульптуры кабинетного формата из чугуна и фарфора.

Всего за 2 года существования экспозиции было отреставрировано и установлено 9 скульптур.

Экспозицию составили произведения на самые распространенныев советской период темы учительства и учебы, пионерии, счастливого советского детства, представителей почитаемых профессий, а также портреты и скульптуры вождей государства, отметили в пресс-службе Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Торжественное открытие скульптуры состоится в 13.00 в среду 14 июля.

Напомним, в конце мая за кулисы музея изобразительных искусств в Нижнем Тагиле заглянули журналисты TagilCity.ru и узнали какие тайны хранят от посетителей сотрудники музея, что было в самом начале и что за мифы приписываются отдельным картинам.

Сюжеты:
Нижний Тагил
музейскульптураобществоНевьянскпаркреставрацияНижний Тагил
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