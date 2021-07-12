Переработчики шин рассказали о массовой подделке актов утилизации отходов

Это поможет избежать подделки актов утилизации отходов, на которую жаловались переработчики шин.
Пока еще новые правила не вступили в силу, и на данный момент честные компании лишаются средств из-за недобросовестных фирм, подделывающих документы об утилизации. Благодаря обновленной системе РОП переработчики шин смогут получать поддержку за счет экосбора, пишет сайт 360tv.ru.
Свое мнение о реформе высказал Владимир Аленцин, зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии. Он пояснил, что сейчас компании, действующие по системе РОП, теряют от 50 до 70 процентов от ставки экосбора, который умножается на тонну переработанных отходов. Это происходит из-за заниженной ставки экосбора со стороны импортеров и производителей. Новые правила РОП, по мнению Аленцина, помогут устранить данный дисбаланс. Он подчеркнул, что благодаря РОП станет возможным развить сбор таких групп отходов, как шины, масла, электроника.
Также РЭО будет ответственным за новую электронную систему реестров, в которые будут включены импортеры, производители, упаковки, товары, компании, связанные с обращением отходов. Александр Варьгин, возглавляющий НИИНТЦ «ДорНау», сообщил, что из-за непрозрачности платежей создается угроза для конкурентоспособности. В таких условиях невозможно создать грамотную модель развития бизнеса. Обновленная концепция поможет сделать процесс утилизации и сбора денежных средств открытым и прозрачным.
О том, куда идут средства, получаемые в рамках РОП, рассказал коммерческий директор ОО «ЧРЗ» Николай Козин. Он объяснил, что это обеспечило раздельный сбор и утилизацию старых шин, то есть полученные средства помогли усовершенствовать инфраструктуру.
РОП действует в России с 2015 года, но концепция все это время носила доверительный характер. Теперь система позволит отследить отходы, и это сможет устранить проблему фальсификации документов об утилизации.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что новая система позволит организовать работу по развитию рынка переработки отходов без лишних административных процедур.
«Создание специального фонда РОП поможет „окрасить“ платежи экосбора. Мы получим гарантированное целевое расходование средств — на „зеленые“ проекты», — заключил он.