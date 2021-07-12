Переработчики шин рассказали о массовой подделке актов утилизации отходов

Свое мнение о реформе высказал Владимир Аленцин, зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии. Он пояснил, что сейчас компании, действующие по системе РОП, теряют от 50 до 70 процентов от ставки экосбора, который умножается на тонну переработанных отходов. Это происходит из-за заниженной ставки экосбора со стороны импортеров и производителей. Новые правила РОП, по мнению Аленцина, помогут устранить данный дисбаланс. Он подчеркнул, что благодаря РОП станет возможным развить сбор таких групп отходов, как шины, масла, электроника.