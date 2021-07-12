РЭО может оказать поддержку в строительстве 109 мусорных заводов в РФ

Российский экологический оператор (РЭО) может оказать инвестиционную поддержку еще 109 проектам по строительству заводов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионах. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Денис Буцаев.

По словам Буцаева, РЭО рассматривает возможность вложить деньги в 109 проектов мусорных заводов совместно с региональными компаниями и операторами. Также он допустил возможность участия частных инвесторов, готовых вложиться в развитие инфраструктуры, но пока не пришедших в регион, сообщает сайт 360. Отмечается, что РЭО окажет поддержку в размере семи миллиардов рублей уже в этом году 13 проектам, которые готовятся к запуску. Заводы планируется построить в Калининградской, Ленинградской, Пензенской, Самарской, Ростовской, Сахалинской областях, Краснодарском и Пермском крае, ХМАО, Москве и Подмосковье. Буцаев подчеркнул, что в основном оборудование на предприятиях по обращению с отходами локализовано. Уровень импортозамещения здесь составил от 60 до 80%. Это значит, отметил он, что риск удорожания инвестпроектов из-за повышения стоимости импортных составляющих техники исключен.

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