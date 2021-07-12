Снизился прогноз по продолжительности жизни в Свердловской области

Ожидаемая продолжительность жизни в области при рождении в 2020 году составляет 70,15 года. А в 2019 году прогноз составлял 71,81 года, сообщает Росстат.
Также в Свердловской области продолжает увеличиваться количество смертности. По данным Росстата, в мае 2021 года в регионе умер 4901 человек (+8,2% к маю прошлого года).
По количеству умерших Свердловская область была на 6 месте в России после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Краснодарского края.
Рождаемость в мае 2021 года составила 3365 человек — это больше на 0,8%, чем в мае 2020 года. Естественная убыль населения увеличивается: смертность превысила рождаемость на 1536 человек.
Напомним, в мае 2021 года Партия пенсионеров заявила, что в РФ продолжительность жизни упала с 73 лет до 71 года. Так, за минувший год число смертей увеличилось на 18% по сравнению с 2019 годом.