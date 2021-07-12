Странные чиновники, ядовитый туман и склеп Демидовых: итоги недели в Нижнем Тагиле

Целый набор идиотских решений чиновников получился на этой неделе. Ну и, конечно, не обойдем вниманием в итогах недели склеп Демидовых, аварийные выбросы на Коксохиме и новые антирекорды коронавируса. Читайте дальше, если достаточно смелости, — неделька выдалась та еще.

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