«Танцы» с ездой задним ходом устроил свадебный кортеж в центре Екатеринбурга

Водитель одного из автомобилей свадебного кортежа промчался по улице задним ходом в Екатеринбурге. Мужчина вел авто одной рукой, а другой снимал происходящее на камеру мобильника.

Лихую езду по улице Московская в Екатеринбурге одного из автомобилей свадебного кортежа запечатлели на фото и видео очевидцы в воскресенье 11 июля. Водитель одной рукой вел машину, второй снимал свадебный кортеж из иномарок, который ехал и сигналил, рассказала очевидица Е1. Девушка отметила, что в 200 метрах от места инцидента находится здание прокуратуры. Напомним, 9 апреля 2021 года свадебный кортеж устроил беспредел на дороге с выстрелами в воздух и ездой задним ходом по улицам Екатеринбурга. «Покатушками» заинтересовались в полиции. Беспредел со стрельбой на дороге устроил свадебный кортеж в Екатеринбурге

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