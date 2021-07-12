«Танцы» с ездой задним ходом устроил свадебный кортеж в центре Екатеринбурга

Лихую езду по улице Московская в Екатеринбурге одного из автомобилей свадебного кортежа запечатлели на фото и видео очевидцы в воскресенье 11 июля.
Водитель одной рукой вел машину, второй снимал свадебный кортеж из иномарок, который ехал и сигналил, рассказала очевидица Е1.
Девушка отметила, что в 200 метрах от места инцидента находится здание прокуратуры.
Напомним, 9 апреля 2021 года свадебный кортеж устроил беспредел на дороге с выстрелами в воздух и ездой задним ходом по улицам Екатеринбурга. «Покатушками» заинтересовались в полиции.