«Умное» уличное освещение появится в Первоуральске

Введение интеллектуальных технологий в работу ЖКХ является очередным шагом в осуществлении проекта «Цифровая экономика», сообщает департамент информационной политики.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, этот вопрос стоит анализировать не только как экономию денег и энергоресурсов, но и как повышение качества жизни людей.
Мэр Первоуральска Игорь Кабец также отметил, что светильники, которые планируют установить в Первоуральске, потребляют гораздо меньше электроэнергии и имеют больший срок службы. Благодаря интеллектуальной системе управления освещением можно будет регулировать режим работы фонарей в разное время суток и при разных погодных условиях.
Также в связи с новым освещением городские улицы станут светлее и безопаснее для пешеходов и водителей автомобилей.
Напомним, в посёлке Дачный под Кушвой будет смонтировано за 9 миллионов рублей уличное освещение на лыжероллерной трассе. Необходимо установить опоры наружного освещения, смонтировать 116 уличных светильников и проложить свыше 4 километров кабеля. Всё это должно быть выполнено до 31 августа 2021 года.