«Умное» уличное освещение появится в Первоуральске

Почти девять тысяч современных энергоэффективных светильников установят в Первоуральске. Благодаря замене старых уличных фонарей и снижению энергозатрат не менее 70% у муниципалитета появится возможность каждый год экономить и дополнительно направлять на развитие городской среды около 39 миллионов рублей.

Введение интеллектуальных технологий в работу ЖКХ является очередным шагом в осуществлении проекта «Цифровая экономика», сообщает департамент информационной политики. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, этот вопрос стоит анализировать не только как экономию денег и энергоресурсов, но и как повышение качества жизни людей. Мэр Первоуральска Игорь Кабец также отметил, что светильники, которые планируют установить в Первоуральске, потребляют гораздо меньше электроэнергии и имеют больший срок службы. Благодаря интеллектуальной системе управления освещением можно будет регулировать режим работы фонарей в разное время суток и при разных погодных условиях. Также в связи с новым освещением городские улицы станут светлее и безопаснее для пешеходов и водителей автомобилей. Напомним, в посёлке Дачный под Кушвой будет смонтировано за 9 миллионов рублей уличное освещение на лыжероллерной трассе. Необходимо установить опоры наружного освещения, смонтировать 116 уличных светильников и проложить свыше 4 километров кабеля. Всё это должно быть выполнено до 31 августа 2021 года. Новое уличное освещение появится на лыжероллерной трассе в поселке под Кушвой

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