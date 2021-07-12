Уральские педагоги и родители получили госнаграды от Владимира Путина

Жители УрФО награждены почетными званиями и медалями по указу президента РФ Владимира Путина. В число получателей вошли педагоги, работники сельского хозяйства, представители СМИ и другие.

В список получателей госнаград вошли 11 жителей Уральского федерального округа. Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. Звания «Заслуженный работник культуры РФ» присвоены преподавателю ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры» Галине Краснянской, преподавателю «Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского» Борису Штивельберг. Званием «Заслуженный журналист РФ» награжден член региональной общественной организации «Свердловский творческий союз журналистов» Иван Малахеев. Медаль «За труды по сельскому хозяйству» получил генеральный директор «Уралплемцентра» Владимир Мымрин. Звания «Заслуженный работник Сельского хозяйства РФ» удостоен начальник районного управления сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области Василий Конивец. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил житель ХМАО, заместитель председателя местной думы Александр Сальников. Медалью ордена «Родительская слава» награждены Фируза и Субхия Солиховы из ХМАО и Владимир и Лидия Смирновы из Тюменской области. Знаком отличия «За благодеяние» награжден член АНО «Женский клуб „Глория“» из Пермского края Танзиля Высоцкая. Напомним, в начале апреля 2021 года ордена и медали получили свердловские врачи от президента РФ за борьбу с COVID-19. Ордена и медали получили свердловские врачи от президента РФ за борьбу с COVID-19

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