ЮНЕСКО срывает планы России по развитию внутреннего туризма

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не одобрил российскую программу освоения территории вокруг Байкала, а также строительство новых курортов на Камчатке и Северном Кавказе. Чиновники ЮНЕСКО мотивировали запрет тем, что возведение объектов туристической индустрии нанесет непоправимый вред уникальным природным зонам.

Глава комитета Мехтильд Рёсслер заявила, что уже в этом месяце Байкалу могут присвоить статус «Природное наследие в опасности». Также она напомнила, что в китайском городе Фучжоу в июне 2020 года должна была пройти 44-я сессия, на которую как раз собирались вынести проблемы Байкала. Заседание перенесли, но и без него стало известно о том, что ЮНЕСКО не одобряет программу строительства на берегах самого большого в мире пресноводного озера объектов туристической инфраструктуры. Также негативную оценку организации получили проекты по созданию новых курортов на Северном Кавказе и Камчатке, пишет newizv.ru. Отмечается, что это не первый случай давления международных организаций на Российскую Федерацию. В прошлом из-за него пришлось отказаться от строительства горнолыжных курортов в устьях Малой Лабы и еще двух рек. В настоящее время в РФ набирает обороты программа по развитию внутреннего туризма и популяризации путешествий в Россию среди иностранцев. Программа подразумевает организацию новых курортно-туристических комплексов в Сочи и Адыгее. На сегодняшний день это наиболее востребованные туристические направления в нашей стране. Кроме госструктур, инвестировать в новые курорты готовы и российские корпорации. Интерес к этим проектам уже проявили такие флагманы российской экономики, как «Газпром» и «Интеррос», есть заявки и от других корпораций. Однако ЮНЕСКО утверждает, что строить туристические объекты на территории заповедников и национальных парков запрещено. Примечательно то, что ЮНЕСКО с такой строгостью относится только к России. Если взять Германию, то она неоднократно оспаривала и даже игнорировала решения ЮНЕСКО, касающиеся объектов, расположенных на территории страны. Примером может служить ситуация со строительством мостов в историческом центре Дрездена, а также ветрогенераторов у замка Вартбург. Это далеко не единичные случаи, в которых ЮНЕСКО не проявляет принципиальности. Есть и более близкие к туристической тематике примеры. Так, в Йеллоустоунском национальном парке в Соединенных Штатах Америки достаточно развитая инфраструктура для приема и развлечения путешественников. Аналогичные объекты существуют в японском национальном парке Дзёсинэцу, в Канаде, Сербии и других государствах. Почему-то их существование не вызывает вопросов у Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, а вот по поводу строительства подобных объектов в заповедных локациях России следует достаточно суровая реакция. Возможно, нам стоит быть более последовательными в отстаивании собственных интересов, взяв в качестве образца опыт США. Напомним, в 2018 году Штаты вышли из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), оставив за собой статус наблюдателя.

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