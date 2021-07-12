За рулем пьяные и без прав: итоги рейдов в выходные дни подвели в ГИБДД Тагила

За минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выявили десятки нарушений ПДД. Большая часть из них — это езда в нетрезвом виде и отсутствие права управления автомобилем.

По итогам рейдовых мероприятий, которые пршли на дорогах Нижнего Тагила в прошедшие выходные, сотрудники Госавтоинспекции выявили 33 грубых нарушения Правил дорожного движения. В том числе, по данным Госавтоинспекции, к административной ответственности были привлечены 13 водителей, которые сели за руль, не имея права управления транспортным средством. 10 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще 5 автомобилистов катались по городу и без прав, и в пьяном виде. В отношении них были составлены протоколы по ст. 12.8 ч. 3. КоАП РФ. 3 водителя отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, в связи с чем, на водителей также были составлены административные материалы, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. В отношении 2 водителей были возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Напомним, обстоятельства дорожной аварии, произошедшей около 10.00 в понедельник 12 июля у дома № 5А на улице Юности в Нижнем Тагиле, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. В результате столкновения с иномаркой водитель мотоцикла получил переломы, травмы головы и живота, и был госпитализирован в больницу. Травмы головы и переломы получил мотоциклист в ДТП на улице Юности в Нижнем Тагиле

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