Грузия недовольна размещением комплекса ПВО С-300 в Абхазии
12 августа 2010, 09:21ОбществоОльга
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Грузия выразила недовольство размещением комплекса C-300 на территории Абхазии.
Внешнеполитическое ведомство расценивает размещение С-300 в Абхазии как нарушение Россией международных обязательств, в том числе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Секретарь Совета безопасности Грузии Эка Ткешелашвили заявила, что "своим действиями Россия еще больше усиливает свой военный контроль над Грузией".
США же не удивлены размещением С-300. "Нам известно, что Россия уже разместила ракеты С-300 в Абхазии ранее. В Абхазии эти системы дислоцированы в течение двух лет", - заявил официальный представитель госдепартамента США Филип Кроули.
Напомним, о размещении комплекса ПВО C-300 на территории Абхазии вчера заявил главком ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин.
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