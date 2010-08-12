Грузия недовольна размещением комплекса ПВО С-300 в Абхазии

Внешнеполитическое ведомство расценивает размещение С-300 в Абхазии как нарушение Россией международных обязательств, в том числе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Секретарь Совета безопасности Грузии Эка Ткешелашвили заявила, что "своим действиями Россия еще больше усиливает свой военный контроль над Грузией".