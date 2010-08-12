К школе № 65 проложат новый тротуар
12 августа 2010, 17:36ОбществоОльга
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Это стало необходимым в связи с переводом в нее учащихся закрывающейся школы № 2.
Асфальтированый пешеходный тротуар протянется к 65-й от микрорайона, где живут бывшие ученики 2-й школы. Вдоль тротуарной дорожки установят фонари. Работы по комплексному обустройству тротуара начнутся 16 августа и завершатся к началу учебного года. Также планируется изменить автобусный маршрут № 31, чтобы дети могли ездить на нем в школу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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