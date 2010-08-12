Как бороться с уличной преступностью – решали в муниципалитете Нижнего Тагила

Как отмечает пресс-служба администрации города, с помощью групп немедленного реагирования за семь месяцев раскрыто 451 преступление, сотрудниками ГИБДД - 225 преступлений, вневедомственной охраны - 126 уличных преступлений, еще 78 - специалистами 40-ка ЧОП и двух служб безопасности.

Количество уличных преступлений в этом году снизилось на 20%. Однако, по мнению специалистов, профилактика уличной преступности не соответствуют криминогенной ситуации. Особую тревогу вызывают преступления, связанные с угоном и порчей машин, а также уличные грабежи, которые составляют четвертую часть от общего числа преступлений.