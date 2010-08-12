Как бороться с уличной преступностью – решали в муниципалитете Нижнего Тагила
12 августа 2010, 17:54ОбществоОльга
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Как отметили на Совете общественной безопасности при мэре, на охрану общественного порядка на улицы города ежесуточно выставляется 200 сотрудников милиции.
Как отмечает пресс-служба администрации города, с помощью групп немедленного реагирования за семь месяцев раскрыто 451 преступление, сотрудниками ГИБДД - 225 преступлений, вневедомственной охраны - 126 уличных преступлений, еще 78 - специалистами 40-ка ЧОП и двух служб безопасности.
Количество уличных преступлений в этом году снизилось на 20%. Однако, по мнению специалистов, профилактика уличной преступности не соответствуют криминогенной ситуации. Особую тревогу вызывают преступления, связанные с угоном и порчей машин, а также уличные грабежи, которые составляют четвертую часть от общего числа преступлений.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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