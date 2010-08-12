Как минимум 1117 человек погибли в результате оползня в Китае

По данным BBC, спасатели уже не рассчитывают найти уцелевших и сейчас концентрируются разборе завалов, поиске тел и борьбе с распространением инфекций. Последние двое выживших были обнаружены в среду.

Бедствие произошло в уезде Чжоуцюй в ночь на 8 августа. Оползень был вызван ливнями, обрушившимися на провинцию Ганьсу (а также многие другие районы Китая этим летом. Вполне вероятно, что в ближайшее время в уезде Чжоуцюй произойдут новые оползни - синоптики ждут сильных ливней в пятницу.

Местные власти испытывают проблемы с размещением выживших - стихия уничтожила или серьезно повредила около тысячи домов, еще примерно 3 тыс. затоплены. Выживших пока расселяют в палаточные городки.

Аномально дождливая погода, установившаяся в ряде европейских иазиатских стран в августе 2010 года, стала причиной сильнейшихнаводнений.