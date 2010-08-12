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Как минимум 1117 человек погибли в результате оползня в Китае
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Как минимум 1117 человек погибли в результате оползня в Китае

12 августа 2010, 09:43ОбществоОльга
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