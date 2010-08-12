Кубик Рубика выдал свой секрет через три десятилетия

Существeт 43 252 003 274 489 856 000 положений кубика Рубика, но решить эту головоломку можно за 20 ходов. К этому выводу пришла международная группа экспертов. Полученный минимум в 20 ходов получил название "число Бога".

До 1995 года эксперты полагали, что теоретическим минимумом ходов для кубика Рубика является число 18. Затем исследования математика Майкла Рида показали, что имеются начальные конфигурации, которые невозможно решить менее чем за 20 ходов.