Новую миссию корпорации Уралвагонзавод определили накануне
Утверждена новая миссия ОАО НПК «УВЗ». Ее определил Совет директоров.
Согласно миссии, корпорация ставит перед собой задачи обеспечения полной удовлетворенности потребителей, улучшения качества жизни каждого члена коллектива и повышения качества продукции. Для достижения этих целей корпорация будет использовать имеющиеся возможности, продолжая прилагать все усилия по сокращению затрат, повышению эффективности менеджмента и применению инновационных технологических решений.
Уралвагонзавод возглавляет вертикально-интегрированную структуру ОАО «НПК «УВЗ», объединяющую 19 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.
Сегодня УВЗ – крупнейший в стране многопрофильный машиностроительный комплекс, выпускающий более двухсот видов продукции военного и гражданского назначения, отмечает пресс-служба предприятия.
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