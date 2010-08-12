Новую миссию корпорации Уралвагонзавод определили накануне

Согласно миссии, корпорация ставит перед собой задачи обеспечения полной удовлетворенности потребителей, улучшения качества жизни каждого члена коллектива и повышения качества продукции. Для достижения этих целей корпорация будет использовать имеющиеся возможности, продолжая прилагать все усилия по сокращению затрат, повышению эффективности менеджмента и применению инновационных технологических решений.