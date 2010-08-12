Омоновцы из Нижнего Тагила отправились тушить пожары на севере области
12 августа 2010, 18:19ОбществоОльга
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На север Свердловской области, где очень напряженная ситуация с лесными пожарами отправились сегодня тушить огонь пять бойцов Нижнетагильского ОМОНа.
Все они прошли специальную подготовку, обучены тушить пожары как в зданиях, так и в лесу. Сотрудники ОМОН экипированы необходимым снаряжением и средствами индивидуальной защиты. Как долго продлится выполнение задачи, пока неизвестно. Как пояснил командир отряда Эдуард Коряков, командировка продлится до тех пор, пока население не будет в безопасности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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