Омоновцы из Нижнего Тагила отправились тушить пожары на севере области

Все они прошли специальную подготовку, обучены тушить пожары как в зданиях, так и в лесу. Сотрудники ОМОН экипированы необходимым снаряжением и средствами индивидуальной защиты. Как долго продлится выполнение задачи, пока неизвестно. Как пояснил командир отряда Эдуард Коряков, командировка продлится до тех пор, пока население не будет в безопасности.