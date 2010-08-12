Прокуратура Ленинского района проверила энергообъекты Нижнего Тагила

Фактически не охраняется одна из подстанций города, которая в интересах безопасности не называется. Как выяснилось, защищают подстанцию сотрудники не государственного, а коммерческого предприятия, у которых даже нет спецсредств. Подъезд к воротам не оборудован противотаранной защитой. А в непосредственной близости от ворот стоят трансформаторы, в каждом из которых по 13 тонн масла.