Прокуратура Ленинского района проверила энергообъекты Нижнего Тагила
12 августа 2010, 17:49ОбществоОльга
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Владельцы некоторых тагильских энергообъектов не сделали выводов из теракта на Баксанской ГЭС. К такому выводу пришла прокуратура Ленинского района после проведенных проверок.
Фактически не охраняется одна из подстанций города, которая в интересах безопасности не называется. Как выяснилось, защищают подстанцию сотрудники не государственного, а коммерческого предприятия, у которых даже нет спецсредств. Подъезд к воротам не оборудован противотаранной защитой. А в непосредственной близости от ворот стоят трансформаторы, в каждом из которых по 13 тонн масла.
Эти и другие нарушения создают реальную угрозу, считает старший помощник прокурора Ленинского района Владимир Масленников.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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