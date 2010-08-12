Режим ЧС по засухе введен на всей территории Свердловской области

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского минсельхоза, по предварительным данным на 12 августа 2010 года, ущерб от засухи может превысить 500 миллионов рублей.

Особенно пострадали юго-западные и южные районы области — Артинский, Красноуфимский, Ачитский, Нижнесергинский, Сысертский и Каменский. На них в общей сложности приходится 18% посевных площадей области. В целом по региону недобор зерна может составить 12-15%.