Режим ЧС по засухе введен на всей территории Свердловской области
12 августа 2010, 10:11ОбществоОльга
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Соответствующее постановление о введении режима ЧС накануне вечером подписал глава кабмина Среднего Урала Анатолий Гредин.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского минсельхоза, по предварительным данным на 12 августа 2010 года, ущерб от засухи может превысить 500 миллионов рублей.
Особенно пострадали юго-западные и южные районы области — Артинский, Красноуфимский, Ачитский, Нижнесергинский, Сысертский и Каменский. На них в общей сложности приходится 18% посевных площадей области. В целом по региону недобор зерна может составить 12-15%.
По данным федерального Министерства сельского хозяйства на 4 августа 2010 года, режим ЧС в связи с засухой был объявлен в 27 регионах страны.
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