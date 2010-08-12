Роддом 1-й горбольницы Нижнего Тагила отремонтируют

В учреждении отремонтируют системы вентиляции, разводки холодной и горячей воды, заменят старые окна на стеклопакеты, покрасят и побелят помещения. Одновременно разработают проект капитального ремонта здания. Он может быть начат в 2012-2013 годах, отмечает пресс-служба администрации города.