Роддом 1-й горбольницы Нижнего Тагила отремонтируют
12 августа 2010, 17:41ОбществоОльга
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Предполагается, что через два месяца после ввода в эксплуатацию перинатального центра вагонский роддом закроют на текущий ремонт.
В учреждении отремонтируют системы вентиляции, разводки холодной и горячей воды, заменят старые окна на стеклопакеты, покрасят и побелят помещения. Одновременно разработают проект капитального ремонта здания. Он может быть начат в 2012-2013 годах, отмечает пресс-служба администрации города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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