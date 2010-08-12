Сегодня десятая годовщина трагедии на подлодке "Курск"

Траурные церемонии пройдут на всех флотах российского ВМФ, а также в военных округах. В память о трагедии на кораблях и подводных лодках будут спущены флаги, во флотских частях и подразделениях пройдет минута молчания.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в поселке Колтуши под Санкт-Петербургом установят памятник морякам всех погибших советских и российских подлодок. Мемориал будет представлять из себя настоящую рубку одной из субмарин и мраморную плиту с лаконичной надписью "Защитникам Отечества". Под ней будут помещены названия всех 118 затонувших субмарин (подлодка "Курск" среди них была 115-й).