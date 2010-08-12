Узнать больше о царской семье можно будет в эти дни
12 августа 2010, 17:22ОбществоОльга
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В Екатеринбурге в честь 106-летия со дня рождения цесаревича Алексея открывается выставка "Светлый отрок", где будут представлены редкие книги и фото из архивов семьи Романовых.
Экспозиция будет размещена на территории Епархиального духовно-просветительского центра "Патриарший двор", сообщили сегодня ИТАР-ТАСС организаторы выставки.
Гости выставки смогут увидеть интересные книги и редчайшие фотографии. Среди них - снимки из альбома "По следу царственных теней". "Этот альбом был найден в Тобольске, где царская семья отбывала ссылку. Там очень много личных фотографий членов царской семьи", - пояснили организаторы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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