Узнать больше о царской семье можно будет в эти дни

Гости выставки смогут увидеть интересные книги и редчайшие фотографии. Среди них - снимки из альбома "По следу царственных теней". "Этот альбом был найден в Тобольске, где царская семья отбывала ссылку. Там очень много личных фотографий членов царской семьи", - пояснили организаторы.