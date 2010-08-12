В районе Ивделя сгорел поселок

В ивдельском районе также продолжает гореть заповедник "Денежкин камень". Члены свердловского отделения Союза коммунистической молодежи приедут в проблемный район для тушения пожаров. Комсомольцы планируют пробыть там до 22 августа.

В настоящее время в заповеднике горит более 800 гектаров леса. Всего в Свердловской области зафиксировано 74 пожара. Горит более 20 тысяч гектаров. Об этом, ссылая на данные МЧС, пишут Вечерние ведомости.