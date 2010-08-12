Volkswagen Amarok задаст новые стандарты в сегменте пикапов
12 августа 2010, 07:58ОбществоОльга
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После официальной премьеры в московском автосалоне на российский рынок выходит первый пикакп немецкого концерна Volkswagen Amarok. Производитель уверен, что новая модель задаст новые стандарты в сегменте пикапов грузоподъемностью до тонны.
Amarok оснащается турбодизельными моторами с впрыском Common rail, объёмом 2 литра, которые отличаются весьма небольшим расходом топлива, при этом обладая хорошими тяговыми способностями.
2,0 biTDI развивает мощность 163 л.с. и расходует 7,9 л дизтоплива на 100 км, а 2,0 TDI требует на сотню километров пути всего 7,5 л при мощности в 122 л.с. Уровень вредных выбросов составляет менее 200 г/км.
Дизайн салона, а также современные системы активной и пассивной безопасности сближают пикап с легковыми автомобилями. На российский рынок выходит версия Volkswagen Amarok с двойной, четырёхдверной кабиной. В исполнении с одинарной кабиной машина будет представлена в начале 2011 года. Стоимость новинки - 990 тысяч рублей.
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