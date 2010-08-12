Volkswagen Amarok задаст новые стандарты в сегменте пикапов

Amarok оснащается турбодизельными моторами с впрыском Common rail, объёмом 2 литра, которые отличаются весьма небольшим расходом топлива, при этом обладая хорошими тяговыми способностями.

2,0 biTDI развивает мощность 163 л.с. и расходует 7,9 л дизтоплива на 100 км, а 2,0 TDI требует на сотню километров пути всего 7,5 л при мощности в 122 л.с. Уровень вредных выбросов составляет менее 200 г/км.