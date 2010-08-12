Врачи опасаются попадания холеры в Свердловскую область
12 августа 2010, 17:27ОбществоОльга
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Туристы, которые летом посетили такие страны, как Индия и Египет, подвергаются риску заболеть гепатитом "А" и холерой.
Об этом заявил заместитель главного санитарного врача региона Виктор Романенко. Свердловчанам и жителям области, которые еще только собираются на отдых в эти государства, рекомендуется внимательно относиться к выбору продуктов питания и воды, а также не забывать про гигиену.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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