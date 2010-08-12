Врачи опасаются попадания холеры в Свердловскую область

Об этом заявил заместитель главного санитарного врача региона Виктор Романенко. Свердловчанам и жителям области, которые еще только собираются на отдых в эти государства, рекомендуется внимательно относиться к выбору продуктов питания и воды, а также не забывать про гигиену.