Зомби и маньяки жалуются на людей

По словам актеров, работающих в "комнате страха", особо впечатлительные гости парка постоянно их бьют. Так, один из работников парка, исполняющий роль зомби, рассказал, что недавно на него набросился посетитель и ударил по лицу. Оказалось, что таким образом он пытался защитить свою подругу, которая испугалась актера в страшной маске. В итоге мужчина был вынужден принести избитому зомби извинения.

Другой случай произошел с актером, предстающим перед посетителями в костюме маньяка-убийцы. Напуганная посетительница ударила его зонтом в пах. После этого инцидента мужчина отпросился с работы и не возвращался в парк в течение трех дней.

Представители тайваньского парка развлечений сообщили, что после нападений предоставляют своим сотрудникам несколько дней отгула, чтобы те смогли прийти в себя.