Мужчина из Первоуральска на глазах у детей наказывал своего сына

Очевидцы рассказали, что мужчина вышел на площадку, чтобы разобраться с другими детьми, которые якобы обижали его маленькую дочь.

В ходе конфликта один из присутствующих посоветовал отцу следить за своим старшим сыном, который матерится в адрес соседских девочек. Тогда мужчина переключил агрессию на своего ребёнка, начал бить его по голове, затем достал ремень и продолжил избивать сына.

Мальчик пытался скрыться от отца, но старший член семьи его настигал и избивал вновь и вновь.