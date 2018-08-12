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Мужчина из Первоуральска на глазах у детей наказывал своего сына
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина из Первоуральска на глазах у детей наказывал своего сына

Сегодня, 14:20Общество
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