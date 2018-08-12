Мужчина из Первоуральска на глазах у детей наказывал своего сына

В Первоуральске местные жители сняли на видео, как отец избивает своего сына-школьника на глазах у других детей на игровой площадке. Материалы попали в полицию.
Очевидцы рассказали, что мужчина вышел на площадку, чтобы разобраться с другими детьми, которые якобы обижали его маленькую дочь.
В ходе конфликта один из присутствующих посоветовал отцу следить за своим старшим сыном, который матерится в адрес соседских девочек. Тогда мужчина переключил агрессию на своего ребёнка, начал бить его по голове, затем достал ремень и продолжил избивать сына.
Мальчик пытался скрыться от отца, но старший член семьи его настигал и избивал вновь и вновь.
По данному факту следственным отделом по городу Первоуральску организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента, выполняется комплекс мероприятий по установлению и опросу очевидцев и непосредственных участников конфликта,сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.