Основатель «Планеты» оставил бизнес из-за обвинения в истязании юного тагильчанина
Сегодня, 09:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бизнесмен из Екатеринбурга Юрий Юдин, который обвиняется в истязаниях ребенка на даче в Капасихе под Нижним Тагилом, оставил пост гендиректора «ITM Холдинг», куда входит интернет- провайдер «Планета».
Сюжеты: Нижний Тагил, ЕкатеринбургИсточник: «Новый день»
Мужчина объяснил свой поступок тем, что он заботится о репутации компании.
Компания не имеет никакого отношения к любым обстоятельствам моей личной жизни. Компания, ее бренды, услуги, сотрудники и клиенты не должны ассоциироваться с этими обстоятельствами, пояснил Юрий Юдин.
Кроме «Планеты», в холдинг входит портал Weburg.net. Теперь должность гендиректора займет Алексей Демин.
Судебное заседание по делу Юдина состоится 28 августа.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей