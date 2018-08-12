Основатель «Планеты» оставил бизнес из-за обвинения в истязании юного тагильчанина

Мужчина объяснил свой поступок тем, что он заботится о репутации компании.

Компания не имеет никакого отношения к любым обстоятельствам моей личной жизни. Компания, ее бренды, услуги, сотрудники и клиенты не должны ассоциироваться с этими обстоятельствами, пояснил Юрий Юдин.

Кроме «Планеты», в холдинг входит портал Weburg.net. Теперь должность гендиректора займет Алексей Демин.