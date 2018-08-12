Супружеская пара из Кушвы пыталась похитить двух детей

В мае 2018 года два брата 11 и 7 лет гуляли в одном из дворов Кушвы. К ним подъехала чёрная иномарка, из которой вышли водитель и его супруга, и попытались затащить детей в салон автомобиля. Произошедшее очевидцы снимали на камеру, но оказать помощь мальчикам никто не решился.

Видео Видео: «Вечерние Ведомости»

Братьям удалось самостоятельно вырваться из рук взрослых и убежать домой. Родители обратились в полицию, которая спустя несколько дней задержала водителя и его жену. Оказалось, что семейная пара подозревала мальчиков в том, что они забросали их машину камнями. При выяснении обстоятельств было установлено, что мужчина и его жена перепутали детей и сорвались на первых встречных ребят.

Как сообщают «Вечерние Ведомости», полиция после проведённой проверки отказалась возбуждать уголовное дело по статье «Самоуправство». Телесные повреждения, как следует из результатов судебно-медицинской экспертизы, детям нанесены не были. При этом родители мальчиков отмечают, что пытавшиеся затащить в автомобиль детей взрослые применяли физическую силу, а последствия от попытки похищения сохранились до сих пор.