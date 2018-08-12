Телега просрочки: в екатеринбургском «Магните» продавались простроченные продукты
Сегодня, 11:00Общество
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В Екатеринбурге в магазине «Магнит», расположенном на ул. Ильича, 47, продавались просроченные продукты.
Сюжеты: Екатеринбург
Активисты решили проверить магазин из-за жалоб покупателей. Молодым людям удалось собрать целую телегу простроченных продуктов. В их числе сыр, яйца, детское питание, сухие завтраки, ягоды, консервированная фасоль, кофе.
Продаваемая в «Магните» сушеная рыба просрочена на полгода.
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Видео: Просрочка Патруль-Екатеринбург
Продавцы там совсем что ли товар не проверяют? написали в комментариях под постом пользователи.
Сотрудники магазина согласились утилизировать негодную для употребления в пищу продукцию.
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