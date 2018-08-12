Второй общереспубликанский день приема граждан прошел в Хакасии

В Хакасии состоялся второй республиканский единый день приема граждан. Акция проводится по личной инициативе главы республики Виктора Зимина. Во время личного приема двери чиновников открыты для посетителей с утра до последнего обращения, сообщает "Хакасия-Информ".

Кроме того, встречи проводятся главным образом в районах и на местах, чтобы члены правительства и руководители ведомств могли лично вникнуть в проблему.

Так, в этот раз сам глава республики Виктор Зимин принимал граждан в селе Таштып. Жители райцентра и окрестных населенных пунктов обращались лично к руководителю республики с наболевшими вопросами. И чаще всего их волновали не личные проблемы, а общественные.

«Вопросы у всех насущные, и важно, что жители слышат ответы лично от руководителей», - заявил по итогам встречи Виктор Зимин.

Он также заверил, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе, каждый месяц.