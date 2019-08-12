Двое жителей Екатеринбурга осуждены за организацию финансовой пирамиды

Мужчины похитили у 160 человек деньги на общую сумму 63,5 млн рублей. Они предлагали потерпевшим вложить деньги в свои предприятия. Они оформляли договора займа, согласно которым предусматривалась выплата до 42% годовых. Организации якобы принимали на себя обслуживание кредитов, которые имелись у пострадавших.