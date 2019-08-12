Двое жителей Екатеринбурга осуждены за организацию финансовой пирамиды
Сегодня, 19:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил двух горожан к четырем и трем годам колонии за организацию финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Мужчины похитили у 160 человек деньги на общую сумму 63,5 млн рублей. Они предлагали потерпевшим вложить деньги в свои предприятия. Они оформляли договора займа, согласно которым предусматривалась выплата до 42% годовых. Организации якобы принимали на себя обслуживание кредитов, которые имелись у пострадавших.
Если у людей не было денег, им предлагали взять кредит. Большую часть денег осужденные похищали, часть – направляли для погашения кредитов, чтобы заемщики не заподозрили их в обмане.
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