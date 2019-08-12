Кто «зажигает» в День города. О главных тагильских пиротехниках

Салют запускается с акватории Тагильского пруда. На баржах стоят заряженные фейрверком мортиры из стекловолокна, которые направлены в разные стороны — выстрелы из них и создают красивые узоры в небе. Их установка требует точности, отмечает Дмитрий Шадрин, а подготовка занимает несколько дней.

Наш проектировщик Алексей Дорохин создает в компьютерной программе макет: какие будут цвета, в какую сторону будет направлен выстрел и как в целом будет выглядеть картинка. На создание такого проекта уходит неделя, после чего можно посмотреть, как это схематично выглядит в электронном виде, объясняет Шадрин.

После утверждения проекта начинается подготовка площадки. По словам Дмитрия, на заряды уходит два-три дня — нужно правильно их распределить и закрепить на баржах. В день шоу баржи на катере доставляют на середину пруда.

Это миф, что мы запускаем салют с помощью каких-то проводов. Наш проектировщик всё время находится там, где и зрители — то есть, на набережной. Через программу на своём компьютере он нажимает «Пуск» и начинается пиротехническое шоу, которое останавливается тем же нажатием кнопки,рассказывает Дмитрий Шадрин.

После завершения шоу зрители расходятся, а пиротехники отправляются за баржами. Там же они изучают остатки зарядов: все ли были выпущены, как надо, и не осталось ли лишнего в заготовках. По словам Дмитрия Шадрина, запуск на воде создаёт определённые сложности, однако этот способ удобен и безопасен.

Во-первых, маловероятно то, что огонь может попасть в траву, и она загорится, или кто-то из зрителей будет ранен. Во-вторых, уже большое количество лет при любой погоде в акватории мы зажигаем тысячи «огней» в День города, что скорее всего не могли бы сделать на Лисьей горе, как несколько лет назад. Тем более, запуск салюта с другой точки нашего города выглядит не так эффектно, как с самой середины Нижнетагильского пруда. Отсюда его видно практически с каждого района города, говорит пиротехник.

Дмитрий рассказал, что свою деятельность начал 12 лет назад — когда прошёл в Москве курсы на пиротехника и сдал экзамен. По его словам, у их команды ещё много нереализованных идей для более зрелищных пиротехнических шоу: участники постоянно находятся в поиске новых видов фейерверков.

В 2019 году День города в Нижнем Тагиле праздновался 10 августа. Праздник прошёл под неофициальным девизом мэра Владислава Пинаева «Сегодня — только отдых». Театральные представления, конкурсы, бои под горой, кинофестиваль и «Иванушки International» — TagilCity.ru подробно осветил все мероприятия.