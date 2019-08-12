Людмила Варакина покидает пост директора «Тагил-ТВ»

Как сообщает издание, изначально информация об уходе директора со своего поста поступила от сотрудников муниципального телеканала. Отмечается, что Людмила Варакина покидает пост руководителя по собственному желанию, заявление об уходе она написала на прошлой неделе. Исполнять обязанности директора «Тагил-ТВ» теперь будет руководитель «Тагильского рабочего» Сергей Лошкин. Сотрудники телеканала сообщили, что Варакина планирует вернуться в Екатеринбург.

Напомним, что на должность директора телеканала Варакину назначил глава города Владислав Пинаев 11 марта 2019 года. Она сменила на посту Владимира Путинцева. Вступив в должность Варакина пообещала «сделать эфир позитивным для жителей города и показывать не только проблемы Нижнего Тагила, но и возможные пути их решения». За время нахождения Людмилы Владимировны на посту «Тагил-ТВ» покинули несколько сотрудников, в том числе, редактор телеканала Дмитрий Ветошкин, ранее приглашённый на эту должность самой Варакиной.