На Урале уголовные дела выбросили на свалку

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В деревне Шайдурово под Екатеринбургом жители обнаружили свалку из уголовных дели и иных документов МВД, пишет Ура.ру со ссылкой на телеграм-канал «Екатеринбург № 1».
Судя по опубликованным фото, на свалке среди старой мебели и бытовых отходов обнаружились кипы документов, среди которых — уголовные дела, справки, характеристики с указанием персональных данных, в том числе, номеров удостоверений личности.
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Как пояснил журналистам издания руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по данному факту организована проверка.
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