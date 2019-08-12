Назначен новый руководитель Екатеринбургского цирка
Сегодня, 20:22ОбществоФото: пресс-служба «Росгосцирка»
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На должность директора Екатеринбургского цирка назначена Тамара Бортникова, сообщает пресс-служба «Росгосцирка».
Сюжеты: Екатеринбург
Тамара Бортникова вступила в должность с 12 августа. Ранее она возглавляла Тульский и Рязанский государственные цирки.
Предыдущий директор цирка Анатолий Марчевский был освобождён от должности в феврале 2019 года. Его обвинили в несоблюдении правил противопожарной безопасности, однако здание цирка было признано безопасным. Он подал в суд, однако дело решили полюбовно. С 1 июля Марчевского назначили советником гендиректора компании.
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