Назначен новый руководитель Екатеринбургского цирка

Тамара Бортникова вступила в должность с 12 августа. Ранее она возглавляла Тульский и Рязанский государственные цирки.

Предыдущий директор цирка Анатолий Марчевский был освобождён от должности в феврале 2019 года. Его обвинили в несоблюдении правил противопожарной безопасности, однако здание цирка было признано безопасным. Он подал в суд, однако дело решили полюбовно. С 1 июля Марчевского назначили советником гендиректора компании.